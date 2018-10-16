Минобороны приняло на вооружение способный стрелять под водой автомат АДС

На вооружение российской армии принят двухсредный автомат АДС, который может стрелять и на суше, и под водой, холдинг «Высокоточные комплексы» получил первые заказы от Минобороны, сообщил представитель ЦКИБ-СОО (филиал КБ Приборостроение) Николай Комаров на выставке «Интерполитех-2018».

«Минобороны приняло его на вооружение. Есть первые заказы», – передает его слова «Интерфакс-АВН».

Он отметил, что зарубежные покупатели также проявляют большой интерес к АДС.

В январе 2017 года сообщалось, что бойцы Росгвардии получат модифицированные автоматы АДС, которые способны стрелять и на суше, и под водой.