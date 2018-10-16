Ученые прокомментировали поножовщину на станции в Антарктиде

«Полярник должен уживаться с другими, иначе его не будут брать в экспедиции. Универсальный совет для тех, кто долгое время работает в замкнутом пространстве и сложных условиях – загрузите себя работой», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор географических наук, почетный полярник Лев Саватюгин.

Начальник отдела географии полярных стран ГНЦ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», доктор географических наук, почетный полярник Лев Саватюгин прокомментировал поножовщину на научной станции в Антарктиде. Он заявил, что раньше подобных случаев в арктических экспедициях не было:

«Сейчас полярники, которые едут в Антарктиду, в массе своей – низкой квалификации. И зарплаты у них мизерные, порядка 60 тыс. рублей. Поэтому народ едет непроверенный, отсюда и публика полуслучайная. Сейчас большая редкость встретить полярника, который 3-5 раз был в Антарктиде. Раньше туда ходили те, кто были в Арктике, зимовали на полярных станциях, на островах, у кого опыт был большой», – сообщил газете ВЗГЛЯД Саватюгин, уточнив, что в советское время опытные полярники иногда брали молодых специалистов и ученых, а сейчас отбор менее строгий.

«Полярник – это человек, который очень любит тепло, и не любит работать, но любит зарабатывать. При этом он должен уживаться с другими, иначе его не будут брать в экспедиции. Универсальный совет для тех, кто долгое время работает в замкнутом пространстве и сложных условиях – загрузите себя работой. Заинтересовать человека хорошей зарплатой, чтобы он знал, что теряет, уезжая от семьи и любимых», – отметил полярник. По его словам, экспедиции делятся на сезонные и зимовочные. В зависимости от категории они могут длиться от полугода до полутора.

Психиатр-криминалист, доктор медицинских наук Михаил Виноградов в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД предположил, что в замкнутом пространстве и в условиях сложной работы конфликты могут возникать по любому пустяку:

«Серьезные конфликты в описанных условиях не возникают. У того, кто ударил коллегу ножом, постепенно накапливалась, я бы сказал, депрессия. И малейшее неосторожно сказанное слово могло вызвать эмоциональный взрыв. В замкнутом пространстве такие вещи бывают, но не очень часто. Обычно за сотрудниками наблюдает начальник станции, следит за их эмоциональным состоянием, предупреждает конфликты. Но бывает, что человек держится, внешне он чем-то угнетен. Он устал, и вдруг у него вспыхивает агрессия на какой-то пустяк: неудачную шутку или хорошее настроение пострадавшего. Вот он разрядился и спокойно сдался начальнику станции, это говорит о том, что у него была сиюминутная вспышка», – сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что инженер Сергей Савицкий, ранивший ножом сварщика на российской антарктической станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде, самостоятельно сдался начальнику станции. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в клинику Чили.