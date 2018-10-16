Двое россиян устроили поножовщину в Антарктиде

Инженер из Петербурга напал с ножом на сварщика из Тихвина на российской антарктической станции «Беллинсгаузен».

Инцидент в столовой станции «Беллинсгаузен», находящейся на острове Кинг-Джордж, произошел 9 октября, сообщают «Невские новости».

Инженер «Арктического и Антарктического научно-исследовательского института» 1963 года рождения поссорился со сварщиком, который работает в том же институте.

Инженер ударил сварщика ножом, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в клинику Чили. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.

Полицейские задержали нападавшего, возбуждено уголовное дело.