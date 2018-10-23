Стали известны детали задержания устроившего поножовщину полярника

Инженер Сергей Савицкий, ранивший ножом сварщика в Антарктиде, самостоятельно сдался начальнику станции.

«Начальник полярной станции в Антарктиде является представителем государства и обладает полномочиями государственной власти. Насколько мне известно, Савицкий мирно и без сопротивления сдался начальнику, силового задержания не было», – сказал источник, передает «Интерфакс».

По его словам, инженер и сварщик находились на антарктической станции «Беллинсгаузен» более полугода. «Вероятно, это [нападение] стало результатом нагнетания обстановки в условиях нахождения в ограниченном пространстве», – отметил он.

Ранее сообщалось, что инженер из Петербурга 9 октября напал с ножом на сварщика из Тихвина на российской антарктической станции «Беллинсгаузен». Нападавший ударил оппонента ножом, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в клинику Чили.