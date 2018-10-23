Нурмагомедов захотел биться с Мейвезером в Москве

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о встрече с генсеком Федерации бокса России Умаром Кремлевым, в ходе которой он обсудил проведение боя с американским боксером Флойдом Мейвезером в Москве.

«Обсудили бой с Мэйуэзером. Хотим, чтобы бой прошел в Москве на легендарной арене «Лужники». Уверены, что соберем 100 тыс. зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А самое важное – в углу будет мой Отец, в Москву виза ведь не нужна», – написал он в Instagram.

Отец Нурмагомедова не смог побывать на поединке сына с Конором Макгрегором, так как ему не дали визу в США. Бой проходил в Лас-Вегасе, проводить поединок с Мейвезером там же россиянин отказался.

Ранее Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру, который не потерпел ни одного поражения на ринге. Американский боксер ответил на это согласием, однако заявил, что биться согласен только по правилам бокса.