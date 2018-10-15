Нурмагомедова не устроил ответ Мейвезера

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается биться с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим в Лас-Вегасе, потому что там ему не отдадут деньги.

«Только не Вегас, они не выплатят мои деньги», – написал Нурмагомедов в Instagram.

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Накануне Нурмагомедов после победы над Конором Макгрегором бросил вызов Флойду Мейвезеру-младшему. Мейвезер отреагировал на вызов, обратившись к CBS, Showtime и MGM Grand – гостинично-развлекательному комплексу в Лас-Вегасе – с призывом «готовить чековые книжки».