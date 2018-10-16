В РПЦ выразили недоумение в связи с призывом Варфоломея смириться

Русская православная церковь (РПЦ) восприняла слова Константинопольского патриарха Варфоломея о необходимости смириться с автокефалией на Украине с недоумением, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Очень странно и горько слышать такие заявления из Константинопольского патриархата. Когда говорят, что «придется согласиться», это плохо соотносится с тезисом о том, что Фанар, якобы, пытается разрешать все вопросы в духе любви и согласия», – цитирует Легойду ТАСС.

По его словам, в РПЦ все еще надеются, что есть возможность мирного разрешения ситуации и молятся об этом каждый день.

«Потому Патриарх Кирилл и летал в Стамбул 31 августа, чтобы в братской беседе разрешить имеющиеся сложности. Не ссылками на несуществующие у Константинополя прерогативы, но именно в духе евангелия. Пока не получилось», – сказал он.

Ранее во вторник секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук говорил, что РПЦ не обязана подчиняться Константинопольскому патриарху.

В понедельник Варфоломей заявлял, что решения Вселенского патриархата юридически обязательны для всех в пределах православия, «нравится это русским братьям или нет».

На прошлой неделе Священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за антиканонических решений по украинским раскольническим церквям и их главам.