Сербия призвала вернуть России право голоса в ПАСЕ

Представители Сербии выступают за то, чтобы члены российской делегации снова получили право голоса в ПАСЕ, заявила председатель народной скупщины (сербского парламента) Майя Гойкович.

«Вы знаете нашу позицию, она является достаточно открытой, мы всегда об этом открыто говорим в Страсбурге. Мы выступаем за то, чтобы право голоса в ПАСЕ вернулось всем членам делегации России. Мы считаем, что ни один депутат не может быть под санкциями», – передает ее слова РИА «Новости».

Она выразила надежду на продолжение консультаций по этому поводу, которые приведут к каким-либо результатам.

Гойкович призналась, что по вопросам, касающихся Сербии или России, члены сербской делегации перед голосованием консультируются российскими коллегами.

Она также рассказала, что во время визита в Сербию президента России Владимира Путина, который ожидается не раньше января 2019 года, в Белграде рассчитывают подписать четыре соглашения с Москвой. Соглашения находятся в стадии согласования.

«Нашей задачей является также ратифицировать все соглашения между нашими двумя странами. В нашей повестке дня нет ни одного соглашения, которое не было ратифицировано, то есть все они уже вступили в силу», – сказала она.

В середине октября спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил выхода России из ПАСЕ.

Перед этим генсек СЕ Торбьерн Ягланд предупредил, что если Россия не возобновит платежи в бюджет организации в 2019 году, то ее членство в ней будет прекращено. Платежи были прекращены в знак протеста против лишения России голоса в ПАСЕ.