Доллар опустился в цене ниже 65 рублей

Впервые с 1 октября курс доллара опустился ниже 65 рублей, следует из данных торгов.

Курс доллара опустился на 50 копеек до 64,99 рубля, передает ТАСС.

Курс евро опустился на 78 копеек до 74,64 рубля, передает РИА «Новости».

Утром в понедельник рубль дешевел по отношению к доллару и евро.