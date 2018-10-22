Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск понедельника вырос на 5 копеек и достиг 65,54 рубля, курс евро поднялся на 11 копеек – до 75,53 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 80,24 доллара за баррель, передает РИА «Новости».