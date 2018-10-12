Стало известно о возможных психических отклонениях у керченского стрелка

Владислав Росляков, устроивший бойню в керченском колледже, мог страдать психическим заболеванием; он смотрел видеозаписи с насилием, казнями и интересовался нацистской тематикой, рассказал источник в силовых структурах.

«Точный ответ даст посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, но предварительный анализ его поведения, в том числе основанный на словах знакомых, учителей, на его характеристиках, показывает, что у него были психические отклонения», – сказал собеседник ТАСС.

Также он добавил, что отдельно будет изучаться вопрос, как ему выдали справку для оружия.

Росляков несколько лет назад перестал заходить в соцсети под своим именем, последние два года заходил в разные группы под придуманным ником, сказал источник.

«Он был погружен в тему насилия, его интересовала нацистская тематика, он был зациклен на видеороликах с кадрами насилия и различными казнями. Кроме того, в интернете он искал способы изготовления взрывчатки», – пояснил собеседник агентства.

Ранее соседка семьи Росляковых рассказывала о жестокости Владислава.

17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу в керченском политехническом колледже и взорвал бомбу. Сообщалось, что молодой человек готовился к атаке с января 2017 года.