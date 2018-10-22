Король и наследный принц Саудовской Аравии поговорили с сыном убитого журналиста

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман выразили соболезнования семье журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит в саудовском консульстве.

Беседа с сыном погибшего Салахом состоялась по телефону. Саудовское агентство SPA заявило, что сын Хашукджи поблагодарил наследного принца и короля за соболезнования, передает РИА «Новости».