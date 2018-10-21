Американские студенты захотели в Крым

С официальным письмом с просьбой посетить Крым с ознакомительным визитом обратились представители двух общественных организаций США – Центр гражданских инициатив и ассоциация студентов, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Речь идет о представителях двух американских общественных объединений: Центр гражданских инициатив и Американская студенческая организация. Я думаю, что эта группа будет сформирована и они к нам приедут», – передает РИА «Новости» слова Гемпеля.

Визит должен состояться в 2019 году. Общественники хотят посетить Крым по линии народной дипломатии для того, чтобы ознакомиться с жизнью на полуострове и деятельностью республики по налаживанию дружеских и партнерских отношений.

Ранее Крым уже посещала американская делегация общественных деятелей. По итогам визита делегаты из США назвали нарушением прав человека действия украинских властей в отношении воссоединившегося с Россией Крыма.