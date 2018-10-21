Минобороны рассказало о снижении цен на Т-34 в годы Великой Отечественной войны

Глава департамента финансового обеспечения Минобороны России Евгений Пронский рассказал о ценах на танки Т-34 и бомбардировщики Ил-4 в годы Великой Отечественной войны.

В ведомстве «недавно для себя обнаружили и сейчас анализируют» информацию о поставках техники в годы войны. Согласно этой информации, руководство страны заморозило цены на вооружения и военную технику, оптовые цены постоянно снижались, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Эхо Москвы».

Так, цена Т-34 снижалась с 269 тыс. рублей (1941 год) до 193 тыс. (1942 год) и до 135 тыс. (1945 год); цена Ил-4 – с 800 тыс. рублей до 468 тыс. и 380 тыс. рублей; цена пистолета-пулемета Шпагина – с 500 рублей до 400 и 148 рублей. В целом экономия на закупки военной техники составила около 50 млрд рублей.

Также приказами под грифом «секретно» установили систему материального стимулирования военных «за боевую работу». В частности, 8 августа 1941 года был подписан приказ, по которому члены экипажей самолетов Балтийского флота, бомбардировавшие Берлин, получали по 2 тыс. рублей.

Летчикам-истребителям назначили награду в 1 тыс. рублей за каждый сбитый самолет противника. За три сбитых самолета летчик представлялся к правительственной награде, еще за три – ко второй. 10 сбитых самолетов давали звание Героя СССР.

За подбитый танк вознаграждали весь расчет: командир и наводчик орудия получали по 500 рублей, остальные – по 200.