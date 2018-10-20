Норвежскую делегацию раскритиковали после визита в Крым

Члены делегации из Норвегии, побывавшие в Крыму, подверглись критике после возвращения на родину, рассказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Официальные провластные норвежские СМИ впервые опубликовали ряд статей, в которых негативно и резко отреагировали на визит в Крым. Такого резонанса еще не было», – цитирует Гемпеля РИА «Новости».

Он отметил, что есть и обратный эффект – членам делегации в соцсетях стали писать жители Норвегии, которые тоже «хотят побывать в Крыму с ознакомительным визитом в роли народных дипломатов».

Норвежская делегация приезжала в Крым в начале октября. Норвежцы были поражены темпами развития Крыма после воссоединения региона с Россией.

Глава делегации Хендрик Вебер признал Крым российским, отметив, что во время референдума права местных жителей не нарушались. Его наградили нагрудным знаком за формирование позитивного имиджа Крыма за границей.