Представитель Норвегии удостоен крымской награды

Главу норвежской делегации Хендрика Вебера наградили нагрудным знаком за формирование позитивного имиджа Крыма за границей.

Награду презентовали в рамках встречи делегации с главой крымского парламента Владимиром Константиновым, передает РИА «Новости». Президиум госсовета Крыма постановил наградить Вебера «за формирования позитивного имиджа за рубежом и развития международных связей».

Константинов поблагодарил представителей Норвегии за визит в Крым. По его мнению, их поступок стал гражданским подвигом.

В свою очередь, Вебер заявил, что собирается открыть туристическую фирму для организации поездок норвежцев на отдых в Крым.

«Уже многие люди обращаются к нам с вопросом, возможно ли приехать в Крым в качестве туристов, есть ли в Крыму гостиницы, можно ли пойти на пляж. Мы предоставляем информацию, но пока нет ни одной компании, у которой можно спросить, как путешествовать и можно ли приехать в Крым», – рассказал он.

По его словам, было решено открыть туристическую компанию в Москве. Это произойдет на следующей неделе, отметил Вебер.

«В Крыму просто бесконечные возможности, поэтому мы работаем по многим направлениям», – подчеркнул глава норвежской делегации.

Приехавшие в Крым норвежцы были поражены темпами развития Крыма после воссоединения региона с Россией. Глава делегации признал Крым российским, отметив, что во время референдума права местных жителей не нарушались.