США не исключили встречи Путина и Трампа в ноябре

Глава российского государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в ноябре во Франции и Аргентине, заявил Белый дом.

Представитель администрации США высокого ранга заявил, что «есть пара возможностей», передает ТАСС.

В частности, речь идет о саммите G20 в Буэнос-Айресе и праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны, которое пройдет в столице Франции, передает РИА «Новости».

Более вероятной в США считают встречу лидеров на саммите в Буэнос-Айресе.

Напомним, комментируя слова Трампа о том, что его встреча с Путиным в Хельсинки была «очень жесткой», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что летний российско-американский саммит был жестким, но в рамках дипломатических приличий. Песков в октябре сообщал, что сейчас у Москвы нет никаких планов по встрече президентов России и США.