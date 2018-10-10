Кремль оценил слова Трампа о якобы причастности Путина к делу Скрипалей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обоснованных обвинений в адрес главы государства Владимира Путина в причастности к отравлению Скрипалей быть не может.

«Никаких прямых обвинений президент США (Дональд Трамп в отношении российского лидера в интервью CBS News) не озвучивал», – заявил Песков, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, глава российского государства Владимир Путин, «вероятно», имеет отношение к безосновательно приписываемым Москве убийствам и отравлениям.

Комментируя слова Трампа о том, что его встреча с Путиным в Хельсинки была «очень жесткой», Песков заявил, что летний российско-американский саммит был жестким, но в рамках дипломатических приличий.

«Была пресс-конференция (по итогам саммита), где наш президент говорил о том, что открыто ставились все вопросы. В этом плане встреча действительно была жесткой, потому что оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в наших двусторонних отношениях. В этом плане, да, она была жесткой, потому что откровенно назывались проблемы своими именами», – сказал Песков.

Он отметил, что российский и американский президенты в ходе встречи оставались в дипломатических рамках, передает РИА «Новости».

Напомним, Великобритания проводит антироссийскую кампанию, в рамках которой пытается убедить весь мир в том, что Россия осуществляет на британской территории операции по устранению сбежавших на Запад предателей и преступников (речь идет как минимум о 14 «подозрительных» инцидентах).