Путин ввел ответственность за отказ опровергать ложную информацию

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий уголовную ответственность за злостное неисполнение судебных актов, обязующих прекратить распространение или дать опровержение недостоверной информации.

Данный закон был принят Госдумой 20 сентября 2018 года и одобрен Советом Федерации 26 сентября 2018 года.

Законом вносятся изменения в статью 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». За злостное неисполнение судебного акта лицо, которое уже подвергалось административному наказанию за неисполнение требований прекратить распространение информации и опровергнуть ранее распространенные данные в срок, может попасть под уголовную ответственность, передает РИА «Новости».

Наказание предполагает штраф до 50 тыс. рублей или обязательные работы до 240 часов, или исправительные работы до одного года, или арест до трех месяцев, или лишение свободы до одного года.

Кроме того, внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится ответственность за отказ выполнять судебное предписание о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений или об их опровержении. Введен штраф для граждан до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до 200 тыс. рублей.

При невыполнении повторного требования размер штрафа для граждан предлагается установить в размере 25 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, также предусматривается административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов, для юрлиц – штраф до 200 тыс. рублей.