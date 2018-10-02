В Сирии заявили о «непременном» участии России в восстановлении железных дорог

Госкомпания «Сирийские железные дороги» (СЖД) заявила, что в восстановлении железных дорог в САР будет участвовать российский бизнес.

Российские компании станут «непременно» участвовать в восстановлении сирийских железных дорог, в том числе поставлять вагоны, сказал начальник дамасского филиала Сирийских железных дорог Ридван Тикрити, передает РИА «Новости».

Сирийские власти планируют построить железную дорогу от Дамаска до иорданской границы, тем самым обеспечив сквозной маршрут из Европы в страны Персидского залива через Турцию.

«Цель СЖД – восстановить связи между провинциями Сирии, а также связать их с соседними странами, доведя маршруты до границ с Ираком и в будущем до границы с Турцией», – заявил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему Китай будет «конкурировать» с Россией в деле восстановления Сирии.

В сентябре Россия на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) предложила Китаю принять участие в восстановлении Сирии.