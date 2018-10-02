Дело Серебренникова направлено в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело о хищениях в «Седьмой студии», заявили в ведомстве.

«Генеральной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Софьи Апфельбаум, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Все фигуранты дела обвиняются по статье «мошенничество, совершенное организованной группой с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

14 сентября сообщалось, что СКР завершил уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и его соучастников.

По версии следствия, с 2011 по 2014 год АНО «Седьмая студия» получала бюджетные средства для проекта «Платформа», но 133 млн из 214 млн рублей были похищены.

Следствие арестовало квартиру Серебренникова в Германии, автомобили обвиняемых, ювелирные украшения, денежные средства. При этом утверждается, что квартиру в Германии Серебренников приобрел в период хищений.

Одна из обвиняемых – Екатерина Воронова – находится в международном розыске.