Полиция накрыла криминальную «сходку» в Подмосковье

В Подмосковье на «сходке» криминальных авторитетов задержаны 29 человек, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«В одном из ресторанов в деревне Трусово Истринского района пресечена так называемая сходка участников уголовно-преступной среды, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей», – цитирует Петрову РИА «Новости».

Операцию проводили сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Московской области вместе с коллегами из ОМВД по г.о. Истра при поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром».

Полицейские задержали 29 мужчин, их доставили в отделение для установления личности.

У двух уроженцев Средней Азии в возрасте 29 и 37 лет были изъяты свертки с героином общей массой более 5 граммов. В отношении них возбуждено уголовные дела по ст. 228 УК РФ («незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

После проверки по базам данных совершенных преступлений 27 задержанных были отпущены.