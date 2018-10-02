Посол России рассказал о попытке Запада вмешаться в дела Македонии

Запад пытался вмешаться во внутренние дела Македонии, заявил посол России в стране Сергей Баздникин, комментируя итоги прошедшего референдума.

«В сентябре мы могли наблюдать приезд большого числа высокопоставленных государственных деятелей, чиновников из Вашингтона и Брюсселя, которые прибывали в Скопье и очень открыто, с большими усилиями, убеждали македонских граждан изъясниться позитивно на этом референдуме», – сказал Баздникин в интервью РИА «Новости».

По его словам, посольство не выступало с публичными заявлениями по поводу референдума, чтобы это не выглядело как попытка повлиять на его результаты.

«Между тем, наши западные коллеги выбрали совсем противоположную линию поведения, и ясно, что они пытались вмешаться во внутренние дела суверенного государства», – считает он.

Однако, по его мнению, низкая явка сама по себе стала выражением мнения жителей страны.



«Совершенно ясно сейчас, что македонские избиратели, скажем так, «проголосовали ногами» против решения, которое пытались навязать извне. Очевидно, что подавляющее большинство – почти две трети граждан не считают, что Преспанское соглашение между Грецией и республикой Македония является наилучшим инструментом для преодоления различий в отношении государственного названия республики Македония», – сказал он.



Он добавил, что явка говорит о том, что референдум «неуспешен».

Напомним, явка на референдуме, где гражданам предлагалось ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?» составила 36,91% при необходимых 50%, и голосование было признано несостоявшимся.



В российском МИД заявляли, что приветствие результатов проигнорированного гражданами Македонии референдума со стороны НАТО, ЕС и Вашингтона указывает на их стремление ускоренно втянуть государство в альянс вопреки мнению народа.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему Запад заинтересован в смене государственного наименования Македонии и зачем ему нужна эта страна в евроатлантических структурах.