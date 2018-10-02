В Греции предрекли развал Македонии

В случае возникновения нестабильности Македония могла бы развалиться, это стало бы наихудшим сценарием развития событий в республике, заявил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас.

«Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ) без стабильности и сплоченности [общества] может развалиться, и это было бы худшим сценарием для событий в балканском регионе», – сказал Котзиас в интервью греческому телевидению ERT, передает ТАСС.

По его словам, лучшей политикой для будущего Балкан является сотрудничество между Грецией и БЮРМ.

Котзиас напомнил, что прошедший в БЮРМ референдум – консультативный, он не является условием или предпосылкой для реализации Преспанского соглашения, подписанного главами МИД двух стран.

По словам греческого министра, фактический электорат в БЮРМ составлял 1,2 млн избирателей, а не 1,8 млн человек, как записано в избирательных списках. Он отметил, что за 20 лет в республике не проводилась чистка избирательных списков, а более 300 тыс. жителей страны находятся за рубежом. Поэтому, продолжил Котзиас, «голосов «за» было абсолютное большинство, несмотря на долю в 37% среди зарегистрированных избирателей».

Напомним, референдум в Македонии признан несостоявшимся в связи с малым количеством принявших в нем участие гражданах страны (36,91% избирателей). При этом еще до объявления итоговых данных премьер-министр страны Зоран Заев объявил об успехе референдума. К нему присоединились также и страны Запада.

Москва заявила, что Македонию ускоренно втягивают в НАТО против воли народа.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему Запад заинтересован в смене государственного наименования Македонии и зачем ему нужна эта страна в евроатлантических структурах.