Школьники массово заболели после вакцинации от энцефалита

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19 октября, пятница  |  Последнее обновление — 14:57  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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За проведенный в Крыму отпуск Киев решил сажать россиян на три года

По новому закону и отпускник в Крыму, и «отпускник» в Донбассе сядут вместе на три года в тюрьмуФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Парламент Украины ввел для жителей «государства-агрессора» – России – уголовное наказание за незаконное пересечение своих границ. Теоретически доброволец в Донбассе и отдыхающий в Евпатории или Ялте оказываются «преступниками» в равной мере. Дойдет ли на самом деле до того, что украинские силовики будут сажать в тюрьму тех, кто съездил «на юга», а потом, на свою беду, оказался на Украине? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Кто управляет протестами в Ингушетии

Наталья Мкртчан, политический обозреватель
Группа бывших ингушских чиновников, депутатов и попавших в немилость предпринимателей только кажется единой. Заручившись главным козырем – властью над толпой, эти восемь товарищей решили диктовать условия федеральным властям. Ну разве не смешно? Подробности...

Россия избавилась от американских облигаций. И что в итоге?

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Две страны – Турция и Россия. В Турции сделали всё так, как хотели наши ура-патриоты: напечатали денег, раздали страждущим, взбодрили экономику. В России поступили наоборот. Теперь смотрим на результаты. Подробности...
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Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины

Андрей Бабицкий, журналист
Отличия от Запада, которые есть у России, настолько существенны, что поступиться своей природой большинство из нас не готовы. И либералам стоит смириться с этим. Это теперь навсегда. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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        • Наказание должно быть средней тяжести

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          Школьники массово заболели после вакцинации от энцефалита

          19 октября 2018, 14:14

          Текст: Анна Инсарова

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          Вакцинация от клещевого энцефалита в Пермском крае приостановлена из-за массового заболевания школьников после прививок, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

          В школе № 7 города Перми в четверг заболели 20 первоклассников, которым накануне сделали прививки от клещевого энцефалита. Дети жаловались на температуру, слабость и головную боль, передает РИА «Новости».

          Такие же случаи были выявлены в Нытве и Краснокамске.

          «Вакцина той же серии «ЭнцевирНео». Сейчас вакцинация против клещевого энцефалита препаратом этой серии приостановлена. Вся серия проверяется специалистами», – сообщили в минздраве.

          Ранее в минздраве объясняли заболевание детей побочным действием препарата.

          СК по Пермскому краю и прокуратура Ленинского района Перми начали проверку по факту заболевания детей.

          Для расследования инцидента создана рабочая группа из представителей регионального министерства здравоохранения и управления Роспотребнадзора.


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