Немецкие психологи дали советы, как снизить риск повторения керченской трагедии

Немецкие психологи рассказали, как можно минимизировать риск повторения трагедий, подобных событиям в Керчи.

Инциденты со стрельбой в учебных заведениях ранее случались и в Германии. Самым резонансным случаем стало убийство 16 человек в 2002 году в Эрфурте; тогда 19-летний бывший ученик местной гимназии ворвался в здание школы во время занятий и открыл стрельбу, передает Deutsche Welle.

Погибли 12 преподавателей, двое учащихся, секретарь и полицейский.

Предполагаемым мотивом преступника считается его отчисление из школы: в сентябре 2001 года в качестве обоснования прогула нескольких учебных дней он предоставил фальшивую медицинскую справку, за что был исключен и остался без аттестата.

К моменту преступления у молодого человека уже два года было действующее разрешение на хранение оружия.

Другой громкий инцидент произошел в немецком городе Винненден в марте 2009 года. Бывший ученик одной из местных школ пришел в учебное заведение с пистолетом и открыл огонь – погибли девять учащихся и три учителя.

Через шесть минут после начала атаки (и через три минуты после поступления сигнала о происшествии) на место прибыли два наряда полиции. Стрелок попытался бежать и скрыться на захваченной машине; по пути он убил еще трех человек.

При этом его мотивы до сих пор остаются загадкой. Среди версий – подавленное состояние из-за неустроенности в жизни, отказ девушки встречаться и женоненавистничество (среди убитых в школе – только один юноша, остальные погибшие – восемь учениц и три учительницы).

Оружием совершения преступления стал пистолет отца подростка; 53-летний Йорг К. позже был приговорен к году и девяти месяцам условно за небезопасное хранение оружия.

После трагедии в Эрфурте в Германии стали активно изучать вопрос того, как предотвратить или хотя бы минимизировать риск возникновения подобных инцидентов.

В ходе исследований выяснилось, что составить портрет потенциального нападающего невозможно, однако его можно вычислить на ранних стадиях планирования атаки – обычно возможный стрелок посылает определенные «тревожные сигналы», рассказал руководитель Института психологии и поведения в случае угроз Йенс Хофман.

В свою очередь немецкий психолог Мирко Альвин, один из участников проекта TARGET по предотвращению насилия в школах, призывает не игнорировать ситуации, когда кто-либо говорит, что убьет учителя, или обещает «навсегда разобраться» с другими учащимися. В таких случаях необходимо «обратиться к специалисту-психологу».

Он добавил, что в 70% случаев аналогичных инцидентов в Германии нападавшие молодые люди вдохновлялись примером «Колумбайна» и делились видео на эту тему со знакомыми.

Йенс Хофман также предупреждает, что сразу после подобных нападений вероятность их повторения где-либо возрастает, так как это может спровоцировать потенциальных подражателей решиться на аналогичный шаг.

Главным средством минимизации риска такого рода атак называют занятия по противодействию угрозам.

Например, «необходимо учить персонал школ, учеников обращать внимание на тревожные сигналы, исходящие от потенциальных нападающих» и «правильно распознавать эти сигналы и верно реагировать, не паникуя, но и не пропуская их мимо ушей», объяснил Хофман.

Проведение разъяснительной работы психолог считает наиболее эффективной профилактикой. Этот метод был недавно применен в немецком городе Хайльбронн: в среду, когда стало известно о трагедии в Керчи, в Хайльбронне посреди учебного дня остановили занятия и отпустили детей по домам. Несколькими днями ранее 16-летний ученик рассказал своей однокласснице, что он намерен «убить всех» и может достать оружие и взрывчатку.

Девушка сообщила об этом директору, а после, когда тот ученик заболел и 17 октября не пришел на занятия, руководство школы обратилось в полицию. В данный момент правоохранители выясняют, насколько серьезными были угрозы – молодой человек задержан и дает показания.

Напомним, в пятницу на церемонию прощания с погибшими в Керчи пришли несколько тысяч человек.

В среду студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил с собой.

Отмечалось, что Рослякова интересовала тема массового убийства в школе «Колумбайн».

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что трагедия стала следствием глобализации.