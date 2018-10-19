Министры обороны АСЕАН выступили за свободу навигации в Южно-Китайском море

Министры обороны стран-участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали обеспечить свободу навигации и полетов в акватории Южно-Китайского моря.

«Государства АСЕАН считают важным поддерживать и обеспечивать мир, безопасность, стабильность, а также свободу навигации и полетов над всей акваторией Южно-Китайского моря», – говорится в совместной декларации, принятой в Сингапуре по итогам ежегодного совещания глав оборонных ведомств АСЕАН, передает ТАСС.

Напомним, в начале октября Китай потребовал от США немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море. После этого стало известно о полете стратегических бомбардировщиков США в Южно-Китайском море.