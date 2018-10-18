Путин по-английски пожелал здоровья чихнувшему в зале американцу

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заметил, что в зале чихнул американец, и пожелал ему здоровья по-английски.

Путин отвечал на один из вопросов, когда в зале кто-то чихнул. Президент сказал «god bless you» (английский аналог российского выражения «будьте здоровы»).

Видео эпизода из выступления Путина на пленарной сессии опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.