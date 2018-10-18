Афон может объявить независимость от Константинополя

Священный кинот горы Афон может заявить о нераспространении на монастыри Афона решения РПЦ по прекращению евхаристического общения; такое решение может быть принято, поскольку Афон не подчиняется Константинополю, сообщил источник в российских православных кругах.

«Афон в административном отношении не подчиняется Константинопольскому патриарху, который не является правящим архиереем Афонской автономии, а лишь ее духовным отцом», – привел собеседник Znak.com выдержки из пока не опубликованного проекта обращения.

Также в документе говорится, что Афон является греческой автономией, в которой управляют собрание игуменов монастырей.

«Православные храмы и монастыри Афона – Афонские, а не Константинопольской патриархии, и священнослужители – афонские, а не клирики Константинопольской патриархии. Всякое противное заявление является проявлением невежества и незнания в сфере канонического церковного права», – утверждается в обращении.

Ранее священный синод РПЦ признал невозможным продолжать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

В Русской православной церкви заявили о необходимости соблюдать это решение верующим туристам из России, в том числе призвали не молиться в храмах на Афоне.