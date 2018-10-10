Рада приняла закон о наказании для россиян за пересечение границы Украины

Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами России.

Решение поддержали 243 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Закон устанавливает уголовную ответственность за пересечение госграницы Украины «лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, а также вне пунктов пропуска».

Нарушение закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Совершение таких действий с применением оружия – от пяти до восьми лет.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу после опубликования в официальной прессе.

Отметим, что действующее украинское законодательство предусматривает административную ответственность за нарушение государственной границы, в частности штрафы и административный арест до 15 суток.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщал, что для россиян могут быть введены биометрические визы. Также с граждан России могут начать требовать получение разрешения на посещение Украины.

Кроме того, украинский лидер Петр Порошенко подписал указ о новой границе между Украиной и Россией, чтобы защитить интересы Киева в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.