Адвокат рассказала об отношениях Кокорина с сокамерниками

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила, что арестованный спортсмен установил «нормальные» отношения с охраной СИЗО и сокамерниками.

«Настроение у него нормальное, во время проведения следственных действий он был очень корректен со всеми. Пытался найти общий язык и с потерпевшими, и с их адвокатами. К нему в СИЗО все нормально относятся: и охрана, и другие арестованные. Все понимают, что это была драка, такое бывает со всеми», – рассказала Стукалова.

Она сказала, что Кокорин записался в спортзал и стал брать книги из тюремной библиотеки. По ее словам, футболист планирует вернуться к тренировкам. Адвокат отметила, что ни у одного из братьев Кокориных проблем со здоровьем нет.

Также Стукалова сообщила о намерении подать в суд жалобу из-за запрета Кокорину общаться со СМИ по поводу случившегося. Защитница считает, что журналисты освещают дело односторонне, с обвинительной стороны, передает ТАСС.

Напомним, два российских футболиста Павел Мамаев и Александр Кокорин при участии младшего брата футболиста Кокорина – Кирилла напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. По факту избиения на футболистов завели два уголовных дела. Сейчас Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО.