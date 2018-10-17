Названы чемпионы и отстающие регионы-участники конкурса «Лидеры России»

К утру среды на конкурс «Лидеры России» поступило более 70 тыс. заявок, чемпионами по числу регистраций стали Центральный, Приволжский из Северо-Западный федеральный округ.

Больше всего заявок поступило из Центрального федерального округа – 36,2% от общего количества, из Приволжского – 15,9%, из Северо-Западного – 13%, из Сибирского – 10%, из Уральского – 9,6%, из Южного – 8%, из Дальневосточного – 3,8%, из Северо-Кавказского – 3%, следует из релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Однако эти цифры не совсем отражают реальную картину активности территорий. Если сравнить долю регистраций на участие в конкурсе с долей населения каждого федерального округа в составе России, то рейтинг активности регионов будет выглядеть по-другому.

На первом месте окажется Центральный федеральный округ (на первом месте – Москва, на последнем – Воронежская область), на втором – Северо-Западный (первая – Архангельская область, последний – Санкт-Петербург), на третьем – Уральский (первый – Ямало-Ненецкий АО, последняя – Тюменская область).

Далее по убыванию идут Дальневосточный (первый – Хабаровский край, последний – Приморский край), Южный (первый – Краснодарский край, последняя – Волгоградская область) и Сибирский (первая – Новосибирская область, последняя – Кемеровская область) федеральные округа. Замыкают список Северо-Кавказский (первый – Ставропольский край, последняя – Чечня) и Приволжский (первая – Нижегородская область, последняя – Удмуртия) федеральный округа.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое – заместителями федеральных министров.