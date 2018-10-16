Путин пообщался с отдыхающими в Сочи

Российский лидер Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прошлись по набережной Сочи, пообщались там с отдыхающими и отправились в ресторан.

После теплой встречи лидеры двух стран решили прогуляться по набережной. Путин поинтересовался у египетского коллеги о дне, который он провел в Москве. Ас-Сиси рассказал о встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Также президент Египта возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.

По пути в ресторан Путин поинтересовался у отдыхающих, откуда они и как им отдыхается. Среди отвечающих оказались люди не только из самого Сочи, но и из Москвы и с Урала, передает РИА «Новости».

Ас-Сиси отметил простоту общения российского президента с народом, после чего лидеры стран пообщались в неформальной обстановке за ужином. В ресторане президенты провели около часа, после чего их аплодисментами приветствовали отдыхающие. У автомобиля египетского президента Путин попрощался с коллегой до завтра.

Владимир Путин прогулялся с Сиси по набережной Сочи: Пообщались с отдыхающими и пошли в ресторан. А с Эрдоганом в ресторан пока так и не сходил pic.twitter.com/QosQIOUdDI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 октября 2018 г.

Ранее сообщалось о встрече Путина и ас-Сиси в Сочи. В рамках встречи лидеры двух стран должны были обсудить «самые важные темы и двусторонних отношений».