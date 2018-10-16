Мамаеву предъявили первое обвинение

Футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях, сообщают источники.

«Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК России («Побои»). Следствие еще будет изучать второе видео, будут ли предъявлены еще обвинения пока неясно», – сказал источник, передает ТАСС.

Во вторник проходят очные ставки российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с потерпевшими, которых избили спортсмены.

Полиция Москвы расследует три уголовных дела: два из них по ст. 116 УК («Побои»), и одно, в отношении Кокорина и Мамаева, по ч. 2 ст. 213 УК («Хулиганство по предварительному сговору»).

Напомним, футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в кафе. Также спортсменов подозревают в нападении на водителя журналистки Ольги Ушаковой.