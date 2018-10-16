Озвучены итоги встречи представителя Кремля и полпреда с общественниками Ингушетии

Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин встретились с представителями общественности Ингушетии, на которой обсуждалась ситуация в республике после заключения соглашения с Чечней.

Встреча состоялась во вторник. По ее итогам достигнута договоренность о проведении в Магасе в среду заседания комиссии Ингушетии по взаимодействию с органами государственной власти Чечни по вопросам определения границы между республиками, сообщается на официальном сайте республики Ингушетии.

Заседание пройдет под председательством главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с участием оргкомитета проходящего в регионе митинга: Ахмеда Барахоева, Бейала Евлоева, Мусы Мальсагова, Малсага Ужахова, Ахмеда Погорова, Бараха Чемурзиева, Анжелы Матиевой и Висингирея Гагиева.

Будут рассмотрены вопросы разработки и правоприменения ряда нормативных актов, в том числе намеченных к реализации до конца 2018 года.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, она не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. Однако после этого в Ингушетии были проведены акции протесты несогласных с решением руководства республик.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.