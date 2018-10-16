В Иране заявили о создании новой противокорабельной ракеты

Иран разработал противокорабельную баллистическую ракету с дальностью в 700 километров, об этом заявил генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

«На сегодняшний день нам удалось произвести баллистическую ракету, которая не является крылатой и технология которой является сама по себе сложной», – сказал генерал, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

Военный заверил, что снаряды могут находить вражеские судна на расстоянии 700 километров. Других подробностей Али Хаджизаде не назвал.

О другой новой баллистической ракете в Иране сообщали в феврале 2018 года. Ее дальность полета равнялась 2 тыс. километров.