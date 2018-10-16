В НПО «Энергомаш» создали эталонный макет двигателя для «Союз-5»

НПО «Энергомаш» создало эталонный макет двигателя РД-171МВ, предназначенный для ракеты-носителя «Союз-5», сообщили на предприятии.

«В рамках опытно-конструкторских работ «Феникс» по созданию маршевого двигателя для ракеты-носителя «Союз-5» завершено изготовление эталонного макета двигателя РД-171МВ», – говорится на сайте НПО.

Во время работы над макетом предприятие реализовало «новые конструктивные решения по данному двигателю» и учло особенности его применения на ракете «Союз-5».

«Созданный макет будет использоваться при дальнейшем производстве опытных образцов двигателя РД-171МВ, на которых будет проходить его отработка», – говорится в сообщении.

В НПО уточняют, что РД-171МВ используется только российская элементная база, в том числе системы управления и регулирования.

Сейчас идет работа над конструкторской документацией, осуществляется подготовка производства и стендовой базы. В НПО планируют, что в декабре «Энергомаш» поставит в РКЦ «Прогресс» натурный макет двигателя для проведения динамических испытаний.

В сентябре в НПО «Энергомаш» сообщали, что огневые испытания РД-171МВ запланированы на конц 2020 – начало 2021 года.

РД-171МВ получил название «Царь-двигатель» благодаря главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. В июле он сообщал, что специально для «Союза-5» двигатель РД-171МВ будет модернизирован, а его макет представлен в 2018 году.