Медведев оценил ущерб России от кибератак

В прошлом году ущерб от кибератак в России составил около 600 млрд рублей, заявил премьер Дмитрий Медведев.

«В России это порядка 600 млрд рублей, ну тоже, в общем, для нашей экономики довольно значительные деньги», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что во всем мире в прошлом году кибератаки привели к убыткам в районе 1 трлн долларов. Эту сумму он назвал фантастической.

В последнее время страны Запада все чаще обвиняют Россию в кибератаках, однако Москва неоднократно заявляла, что сама нередко становится объектом нападений в этой сфере.