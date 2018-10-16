При сходе поезда с рельсов в Марокко погибли 10 человек

Пассажирский поезд сошел с рельсов во вторник близ столицы Марокко – Рабата, погибли 10 человек, еще около 90 пострадали.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

В свою очередь Reuters со ссылкой на сотрудника железной дороги информирует, что в результате инцидента погибли четыре человека, десятки пострадали.

Авария произошла около 10.50 по местному времени (12.50 мск) близ населенного пункта Букнадель, расположенного между пригородом столицы Сале и городом Кенитра, передает ТАСС.

На фотоснимках, появившихся в интернете, видны искореженные вагоны поезда.