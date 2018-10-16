На президентских выборах Республики Сербской победила женщина

Премьер-министр страны Желька Цвиянович победила на выборах, об этом свидетельствуют окончательные данные, опубликованные ЦИК Боснии и Герцеговины (БиГ), в которую входит республика.

На данный момент все 100% бюллетеней обработаны Центральной избирательной комиссией БиГ, передает ТАСС.

Цвиянович набрала 47,58%.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала нынешнее политическое состояние на Балканах.