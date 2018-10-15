Тельману Исмаилову предъявили обвинение по делу о похищении Авраама Руссо

Бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову предъявлено заочное обвинение в организации похищения артиста Авраама Руссо в 2004 году, сообщила адвокат бизнесмена Марина Русакова.

«Тельману Исмаилову предъявлено обвинение по статье 126 УК РФ (Похищение человека). Следствие считает, что он был организатором этого преступления», – передает ее слова «Интерфакс».

По ее словам, постановление датировано 24 сентября. Исмаилов отвергает обвинения, утверждает, что не причастен к похищению.

«Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло», – сказала адвокат.

В сентябре Басманный суд Москвы арестовал Заура Марданова, племянника Тельмана Исмаилова, по делу о похищении певца Авраама Руссо.