Счетная палата высказала претензии к прогнозам кабмина

Счетная палата заявила, что правительству России следует тщательнее прогнозировать социально-экономическое развитие страны.

В заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов говорится, что правительство должно более тщательно прорабатывать гипотезы для формирования исходных условий и основных показателей экономического прогноза.

В ведомстве отметили, что Кабмин обязан предусмотреть вероятность таких внешних шоков, как резкое падение или рост нефтяных цен, введение санкций, торговые войны, влияющие на мировую экономику, передает «Интерфакс».

В СП считают, что прогнозируемые в консервативном варианте бюджета «относительно оптимистичные макроэкономические показатели развития страны» в условиях низких цен на нефть основаны на переоценке адаптивных возможностей российской экономики.

Подчеркивается, что прогноз по бюджету не содержит оценок вклада реализации национальных проектов в достижение национальных целей. Также в нем отсутствует большинство целевых показателей национальных проектов.

По мнению Счетной палаты, маловероятно, что ослабление курса рубля, наблюдаемое в последние месяцы и запланированное на протяжении всего прогнозного периода, имеет «благоприятное воздействие для предприятий обрабатывающей промышленности».

Специалисты ведомства также отметили, что в результате более высоких темпов роста реальной заработной платы в прогнозе были скорректированы и темпы увеличения реальных располагаемых доходов жителей России в 2019-2021 годах. Вместе с тем, несмотря на более высокую прогнозную динамику по реальной заработной плате и реальным располагаемым денежным доходам, правительство ухудшило прогноз по уровню бедности на 2018-2021 годы.

Ранее правительство внесло на рассмотрение Государственной думы проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.