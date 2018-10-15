Автозаки ФСИН решено оснастить спецсигналами

Президент Владимир Путин дал распоряжение оснастить оборудованием со специальными звуковыми и световыми сигналами автозаки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Теперь устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов будут устанавливать на «специальные оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей».

Указ был подписан 13 октября и вступил в силу со дня подписания.

В декабре 2017 года Путин увеличил число машин со спецсигналом в администрации президента.

В ноябре 2017 года Федеральная служба охраны России предложила оснастить свои автомобили проблесковыми маячками.