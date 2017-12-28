Путин увеличил число машин со спецсигналом в администрации президента

Владимир Путин подписал указ, согласно которому число автомобилей администрации президента со спецсигналом увеличивается с 22 до 23 единиц.

Указ, опубликованный на сайте официального интернет-портала правовой информации, вносит изменения в перечень госорганов, транспортные средства которых оснащаются специальными световыми и звуковыми сигналами.

Сейчас использовать мигалки на машинах без специальной окраски может правительство, Совет Федерации, Следственный комитет, МВД, Росгвардия, МИД, Минобороны, Госдума и другие ведомства. Наибольшее количество разрешенных авто со спецсигналами у ФСБ – 207.

В ноябре сообщалось, что Федеральная служба охраны России предложила оснастить подведомственные автомобили проблесковыми маячками, а также предоставить им преимущество на дороге.