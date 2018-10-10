В США обанкротился крупный ретейлер со столетней историей

Американский ретейлер Sears Holdings Corp с вековой историей, управляющий сетями магазинов Sears и Kmart, подал заявление о банкротстве с планом закрытия 142 магазинов, так и не сумев наладить торговлю в эпоху онлайн-магазинов.

В заявлении о банкротстве компания сообщила об активах на 6,9 млрд долларов и 11,3 млрд долгов. Несмотря на попытки гендиректора, миллиардера Эдди Ламперта усовершенствовать компанию, которую он приобрел в 2004 году, доходы корпорации снижались на протяжении последнего десятилетия, и более 100 магазинов были закрыты.

Подача заявления о банкротстве была вызвана расхождением взглядов Ламперта и специального комитета Совета директоров на план по спасению компании. В соответствии с планом банкротства исполнительная роль Ламперта будет заменена комитетом из трех человек, хотя он останется председателем правления, пишет Reuters.

Кроме того, независимые директора будут контролировать процесс реструктуризации и до конца года закроют еще 142 магазина, при этом реорганизовав работу оставшихся 700 лучших торговых точек.

Sears Holdings Corp была основана в 1893 году. Новацией компании было то, что она поставляла товары, заказанные по почтовым каталогам. На тот момент компания специализировалась на торговле гражданским стрелковым оружием, в особенности револьверами Кольта.

К середине 20 века компания уже стала крупнейшим розничным торговцем США, а ее каталоги получили всемирную известность. Однако после Второй мировой войны клиентура компании значительно сузилась из-за конкуренции и изменений в демографии – крупные магазины Sears были расположены в сельской местности и в центральной части городов, тогда как население начало перемещаться в пригороды. С появлением онлайн-магазинов Sears Holdings Corp и вовсе уступила звание самой крупной торговой сети универсамам Wallmart, а затем и другим конкурентам.