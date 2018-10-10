Глава Белорусской церкви оценил ситуацию на «братской Украине»

Митрополит Минский и Заславский Павел, глава Белорусской православной церкви, заявил, что молится всем святым, чтобы они не допустили разделения православного мира.

«Сегодня в нашей братской Украине царит тревожный дух – ожидание чего-то страшного, разделения. И если когда-то, в древние времена, мы боялись смерти телесной, то сегодня стоит угроза погибели душ человеческих», – передает его слова РИА «Новости».

Он обратился к патриарху Кириллу, который в воскресенье освятил в Минске храм-памятник в честь Всех святых и в память о героях, погибших за спасение Отечества. По словам митрополита Павла, очень важно и знаменательно, что предстоятель РПЦ освятил этот храм, потому что он посвящен святым, которым следует молиться о единстве православного мира.

«Сегодня мы молимся всем святым, чтобы они стали на нашу защиту, и враг рода человеческого не смог бы разделить и погубить наши просвещенные и благочестивые православные народы… Мы молимся и надеемся на вашу первосвятительскую мудрость. И дай Бог, чтобы мир и благословение пребывали на нашей благословенной земле», – добавил он.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил надежду на то, что православная церковь найдет силы преодолеть кризис и сохранить единство.

РПЦ пообещала адекватно и жестко ответить на последние решения Константинопольского патриархата, который объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета (УПЦ КП) и Макария (УАПЦ) и отменил решение XVII века о переходе Киевской митрополии к Московскому патриархату.