Президент Польши дал оценку восстанию узников Собибора

Восстание в концлагере нацистов Собибор, которое возглавил советский офицер Александр Печерский, имело огромное значение, заявил президент Польши Анджей Дуда, чье послание зачитали во время памятных мероприятий по случаю 75-й годовщины восстания.

Дуда назвал Собибор «свидетельством страшного преступления и героического сопротивления». «Оно (восстание) имело огромное значение», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что восстание в Собиборе позволило вырваться на свободу 300 узникам, это стало доказательством, что «придет час расплаты за преступную жестокость нацистской идеологии».

В церемонии в Собиборе принимают участие представители польской власти, гости из России, Белоруссии, Германии, Израиля, Словакии, Нидерландов, Украины, Франции, Чехии, а также ветераны, историки и представители общественных организаций. Россию представляет посол Сергей Андреев.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о личности человека, который организовал восстание в Собиборе.