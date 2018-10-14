В Карелии микроавтобус с туристами попал в ДТП

На федеральной автодороге А-121 в Сортавальском районе в Карелии съехал в кювет туристический микроавтобус, 13 человек пострадали, сообщил представитель оперативного штаба.

«Вблизи населенного пункта Рюттю произошел съезд в кювет туристического микроавтобуса, следовавшего из Рускеала в Сортавалу. В машине находились 18 человек, 13 из них пострадали», – передает его слова РИА «Новости».

Представитель оперативного штаба сообщил, что в сортавальскую центральную районную больницу госпитализированы двое пострадавших, еще 11 человек получили помощь амбулаторно.

Последствия ДТП устраняли 10 человек и три единицы техники.