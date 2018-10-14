Емельяненко рассказал, когда завершит карьеру

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко после победы над американцем Чейлом Сонненом в рамках турнира Bellator рассказал, когда может завершить карьеру.

42-летний сообщил, что может завершить карьеру после финального поединка Гран-при Bellator с американцем Райаном Бейдером. «Все зависит от самочувствия. На этот вопрос смогу ответить только после финального боя», – передает его слова ТАСС.

Когда состоится бой с Бейдером, пока неизвестно.

В воскресенье Емельяненко победил Соннена техническим нокаутом в конце первого раунда. Это был его пятый поединок после возобновления карьер и вторая победа подряд.

За 17 лет он провел 44 боя, победил в 38, проиграл в пяти, один поединок был признан несостоявшимся.