Разведка США узнала о возникших у России проблемах с созданием ракет «Авангард»

Американская разведка утверждает, что у России якобы возникли проблемы с созданием новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» из-за нехватки надежных материалов из углеродного волокна.

По версии американских разведслужб, Москва считает имеющиеся у нее в наличии компоненты из углеродного волокна недостаточно надежными и пытается найти новый источник таких материалов, передает ТАСС.

«Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе в атмосферу, из-за чего внутренние системы перестают работать», – приводит телеканал CNBC утверждение одного из своих источников, ознакомившихся с докладом разведслужб США.

По версии источника, в Москве убеждены в необходимости «найти лучший материал» для «Авангарда» и рассчитывают на прогресс в этом направлении в течение ближайшего года.

Источника утверждает, что испытания ракетного комплекса запланированы на декабрь 2018 года, при этом Россия стремится поставить «Авангард» на вооружение к 2020 году.

Телеканал также приводит комментарий официального представителя Пентагона Эрика Пахона, который заявил, что США «видели больше грандиозных заявлений об успехах [России], чем настоящих доказательств».

Напомним, в конце августа начальник Военной академии Петра Великого генерал-лейтенант Сергей Сивер объявил, что РВСН начали подготовку специалистов для работы с новейшими ракетными комплексами «Сармат» и «Авангард».

Отметим, видео запуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Авангард» Минобороны обнародовало в июле.